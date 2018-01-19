Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о купаниях Владимира Путина в проруби на Крещение. Песков обратил внимание, что это Крещение не первое, когда российский лидер окунулся в купель.

Путин в минувший четверг, 18 января, побывал в Нило-Столобенском монастыре в Тверской области и искупался в Крещенской проруби публично.

Сегодня Дмитрий Песков призвал никого не удивляться поступком российского лидера, подчеркнув, что это его не первый такой опыт. "В целом он ежегодно это делает уже на протяжении многих лет", - сказал пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, в храме было достаточно много прихожан. Поэтому приняли решение показать публично. В ночь на 19 января температура воздуха в районе Селигера держалась на уровне минус 6 - 7 градусов.

Как рассказал Песков, в крещенскую ночь Путин в Нило-Столобенской пустыни посетил праздничную литургию. "Президент присутствовал на литургии по случаю праздника Крещения Господня, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", - сообщается на сайте Кремля.