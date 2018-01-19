Жители Европы и Канады восхищены искупавшимся в проруби на Крещение Путиным

Жители западных стран восхищены президентом России Владимиром Путиным, нырнувшем в прорубь на Крещение.

Канадцы и европейцы сегодня в соцсетях обсуждают Путина.

Граждане Европы и Канады завидуют россиянам, что у них такой лидер. Они мечтают о таком главе государства. В Великобритании календарь на 2018 год с фотографиями Владимира Путина пользуется неимоверной популярностью, пишет британское издание Dailymail.

Европейцы отмечают, что Путин находится в такой форме, что может публично показать обнаженный торс, показать всем свою мужественность.

Один из комментаторов из Канады написал: «Как жаль, что у нас нет Путина, который договорился бы о выходе Великобритании из ЕС, Кале и мигрантах от имени Великобритании».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что это Крещение не первое, когда российский лидер окунулся в купель. По словам Пескова, в храме было достаточно много прихожан. Поэтому приняли решение показать публично. В ночь на 19 января температура воздуха в районе Селигера держалась на уровне минус 6 - 7 градусов.