//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Счастливы неимущие

19 января 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Счастливы неимущие
argumenti.ru

В книжных магазинах страны — абсолютный бестселлер «Счастливы неимущие». Его автор - знаменитый юрист, адвокат, государственный и общественный деятель Михаил Барщевский. В книге подробно, почти дословно описывается громкий процесс «Березовский против Абрамовича». Книга Михаила Барщевского — это ящик Пандоры, в котором раскрываются секретные документы и тайные пружины бандитской приватизации 90-х годов. Сегодня автор беседует с главным редактором «АН» Андреем Углановым

 

Тайны 90-х

- Михаил Юрьевич, подобной литературы издается много, но Ваша книга, судя по тому, как она расходится в магазинах, стало уникальным событием.

- Хотелось бы, конечно, сказать, что причиной успеха стало то, что автор ее хорошо написал. Но поскольку действительно авторские только предисловие и послесловие, то придется признать, что заслуга автора, то есть моя, весьма невелика. Я думаю, интерес к этой книге связан с тем, что это абсолютно документальная вещь, это протокол судебного процесса между Березовским и Абрамовичем, в котором опущены только малозначительные и технические детали. Это дело слушалось в Британском суде в Лондоне слушалось в конце 2011- начале 2012 года. Это живая, подлинная история России 90-х годов. Причем это та история, которую нам стараются не рассказывать. Ее нет в учебниках. Это история, которая показывает, с одной стороны, какое хозяйство принял Путин и что ему пришлось решать, как он начал это делать. С другой стороны, книга ярко показывает порядки, царившие в России начиная с 1995 года. И тайны эти раскрывают два ярчайших персонажа того времени – Березовский и Абрамович. Раскрывают их совершенно не скрывая интимных деталей, потому что на кону стояли огромные деньги, а английские юристы не из тех, кто пропустит малейшее пятнышко на белье противника.

Для поколения «40+» - это их биография. Предельно открытый рассказ о времени, в котором они жили и, оказывается, ничего о нем не знали. 

Громкие процессы тог времени: банкротство ОРТ, Красноярского алюминиевого завода, создание Сибнефти и так далее. Я их вел, как адвокат. 

- А на чьей стороне Вы были?

- По делу о банкротстве ОРТ я был против ОРТ, по КрАЗу я представлял интересы Дерипаски. Дуэт Дерипаска-Абрамовича в Сибнефти — это моих рук дело. Тогда началась открытая война между ними, и я об этом узнал как адвокат Дерипаски. Ну и предпринял определенные шаги, о которых пока еще рано говорить, для того, чтобы эту войну не допустить. К чему я веду? Я был адвокатом и вел важные дела. Но, прочитав эти все материалы, я понял, что не знал ничего

- Реальность была совершенного другой?

- Абсолютно. Есть известное выражение «Верхушка айсберга». Так вот я владел кусочком льда, отколотого от верхушки айсберга. Хотя мне казалось, что я знал об этом все. Больше скажу - когда вышло первое издание этой книги, я подарил ее Евгению Максимовичу Примакову, чьи комментарии там присутствуют. Где-то через день он мне позвонил и сказал: «Вы знаете, я же в это время был премьер-министром. Так вот я половины не знал из того, что происходило». Вот чем интересна эта книга.

 

Кто ответил за базар

- В двух словах, в чем суть конфликта? Почему в Англии судились?

- Во-первых, по российскому законодательству пропущен срок исковой давности для Березовского. А во-вторых, российское законодательство не признает устной сделки, а британское признает. На днях читал, что британский суд принял решение в пользу одного российского бизнесмена против другого. Они сидели вечером в ресторане втроем, и один сказал, что купит некий актив за 100 млн, а потом передумал. Так вот суд признал его слова устной сделкой и взыскал то, что он обещал, но не выплатил. Как говорится по-русски - за базар отвечать надо. 

Березовский утверждал, что у них была устная сделка - 50% Сибнефти мои, а 50% твои. Абрамович ему отвечает, что никогда такой устной сделки не было и эти деньги, которые я регулярно отдавал, я их отдавал по другой причне. Британский суд спрашивает, а за что он платил Березовскому, если тот не является акционером? Абрамович отвечает, что платил за «крышу». В оригинале стенограммы они 5 дней разбирались что такое «крыша», потому что на Западе нет такого понятия. Это же было колоссальное социальное явление. Там много интересного, пересказать этого невозможно.

- Результаты этого процесса известны. Книга более интересна деталями. Почему все-таки Березовский проиграл? Ведь он беженец, он гонимый человек. Всем казалось, что уж британский суд точно защитит «беглеца от Путина» и накажет человека, близкого российским властям. Почему этого не случилось?

- Основная беда Березовского была в том, что он пришел на процесс, будучи абсолютно уверенным в своей победе. Это его и подвело. Потому что надо уважать противника и нужно считать противника не каким-то придурком, а человеком, который сильнее тебя. Что сделал Абрамович? Абрамович и его адвокат были настолько великолепно готовы к процессу, что я, как юрист получал истинное удовольствие от искусства, которое проявил адвокат Абрамовича. Как он переиграл, перестроил судью в свою пользу. 

А вторая причина… Вы когда-нибудь слышали такое понятие «независимый суд»? Так вот это было оно самое. Одно решение судьи — 700 страниц, где она говорит - я не верю показаниям г-на Березовского в отношении Путина, поскольку он выдает желаемое за действительность, искренно верит в правдивость своих слов, постоянно путаясь в показаниях и каждый раз считая правдой только, что в данный момент ему выгодно сказать. Я цитирую близко к тексту. В книге, конечно, не все 700 страниц, а самое интересное. Кстати, в решении судьи есть много нелицеприятных слов в отношении Абрамовича, но при этом она говорит, что, несмотря на все это, я считаю, что Абрамович говорит правду. То есть судья не испытывал симпатий ни к тому, ни к другому, ни к России. Когда она узнала, как это все происходило в России в конце 90-х, то уж понятно, что никакой симпатии при своем британском менталитете она испытывать не могла. Но суд есть суд, без эмоций, объективный, определявший, кто что доказал.

- Мне особо интересны были реплики судьи. Прослеживалось ее развитие в репликах, которые касались Абрамовича и Березовского. Поначалу она была колючей к тому и другому, но постепенно ее реплики к Абрамовичу становились теплее и теплее, а в адрес Березовского высказывались какие-то претензии. Очень интересно, как английский судья начинала склоняться в чью-то сторону, не имея заранее нкакого решения и даже мнения. Эту книгу нужно обязательно прочитать юристам, судьям, адвокатам. Это настоящий учебник.

- А еще ее надо обязательно прочитать всем нашим бизнесменам, которые работают и имеют инвестиции на Западе. Потому что многие наши предприниматели даже не догадываются, куда они влезают. Там другая система права, там другая философия. То, что для нас таблица умножения, там черновик двоечника. Там иначе все устроено. 

А еще тем, кто интересуется реальной историей страны. Не официальной, но и не конспирологической. Если кто-то хочет понять, что произошло в России в 90-х и почему нулевые были такими, какие они были, то надо читать эту книгу. Если кто-то хочет понять процесс Юкоса, понять психологию и предпосылки этого процесса,т оже надо прочесть эту книгу, хотя там про Ходорковского очень мало сказано. Да, он был подставной фигурой на одном из налоговых аукционе, но кто этого не делал? Но описанная там ситуация объясняет все, что произойдет с ЮКОСом через несколько лет, после ситуации, которая там описана.

 

Честно жить выгодно

- В книге много про то, как люди становились богатыми, олигархами. Но жизнь непредсказуема. 29 января в США будут опубликованы списки российских богатеев, олигархов, которые с точки зрения Минфина США неправедно нажили деньги.

- Не совсем так. Будут опубликованы списки зарубежных активов российского олигархата и людей из окружения Путина. И сразу вопросы - кто такие российские олигархи? Вы можете мне сказать? Если раньше это было понятно, то сегодня термин скомпрометирован. Изначально олигарх – это богатый человек имеющий определяющее влияние на политику государства, которое, по сути, обслуживает интересы малочисленного количества олигархов. А вовсе не просто богатый человек пусть даже имеющий свои крошки с государственного стола. В 90-х так и было. Сейчас – нет. Так кого американцы имеют в виду под этим словом?

- Это политическое решение и назвать можно кого угодно.

- Вот именно. Люди из окружения Путина — это кто такие? Это те, кто хотя один бы один раз были на совещании в Новоогарево? Или те, кому Путин вручал орден? Или это люди, с кем Путин ездит на рыбалку? Люди из администрации президента? А тогда Госдума и Совет Федерации не попадает? Это тоже совершенно размытое понятие. Поэтому кого захотят, того и дернут. А вот дальше будет самое интересное: опубликуют активы и начнутся разборки, правильно ли нажито или неправильно. Я могу предсказать, что начнут замораживать средства. Так было в Никарагуа, в Ливиии. Не согласен? Пожалуйте в суд и доказывайте, что ваши активы праведные. Кто-то, может, и докажет, лет через 5-7.

Есть у «группы риска» еще время и способы вернуть деньги в Россию, не дожидаясь замораживания их за океаном? Мне их не жалко, сам механизм интересен.

- Простите, я бесплатно консультаций не даю. Одно скажу - способы есть. Я скажу больше - на самом деле, нужно чуть побольше доверять собственной власти. Кто сейчас ночами не спит от страха за свои деньги, пусть вспомнят – вам давали все возможности, объявили амнистию, потом продлили ее для зарубежных счетов российских граждан, которые были открыты без декларирования, амнистированы все операции, которые были проведены и так далее. Мои друзья прислушались к моему мнению и этой амнистией воспользовались. И сегодня поплевывают в потолок. Есть одна истина - честно жить выгодно». 

 

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ГБ

Что сделает Павел Грудинин с США если станет президентом страны

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Как Кудрин и Греф предлагают реформировать правительство

Как Кудрин и Греф предлагают реформировать правительство

Центр стратегических разработок представил на Гайдаровском форуме предложения по принципам работы правительства с 2018 года. Доклад «Государство граждан» представляли вице-президент ЦСР Мария Шклярук и глава Сбербанка.

//В мире

Трамп хочет, чтобы переговоры по Донбассу были перенесены из Минска

Трамп хочет, чтобы переговоры по Донбассу были перенесены из Минска

Американский лидер Дональд Трамп считает, что переговоры по разрешению конфликта в Донбассе должны проходить не в Минске. Президент США предлагает перенести их в столицу другого государства.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

РПЦ собирается освятить на Крещение все океаны Земли

РПЦ собирается освятить на Крещение все океаны Земли

На Крещение священнослужители РПЦ проведут освящение воды во всех океанах. Водные источники будет освящать духовенство православных церквей, которые действуют в прибрежных городах и на океанских берегах.

//Происшествия

Нападение совершено на школу в Улан-Удэ, есть пострадавшие

Нападение совершено на школу в Улан-Удэ, есть пострадавшие

На школу в Улан-Удэ было совершено вооруженное нападение. Согласно последней информации, в здание под видом учеников прошли три человека, которые затем зашли в один из классов, где проходил урок.

//Новости ADWILE

//Политика

Пять миллиардов в год бюджетных денег потратят на поездки российских сенаторов

Пять миллиардов в год бюджетных денег потратят на поездки российских сенаторов

На поездки российских сенаторов из бюджета потратят по пять миллиардов рублей в год. Депутаты Госдумы также получат по миллиону рублей в год на транспортные расходы для поездок в регионы.

//В мире

МВД Казахстана: опознаны 32 погибших в ходе возгорания автобуса

МВД Казахстана: опознаны 32 погибших в ходе возгорания автобуса

Днем в пятницу, 19 января, в МВД Казахстана сообщили, что из 52 погибших пассажиров сгоревшего автобуса удалось опознать тела 32. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством.

//Наука

Ученые совершили прорыв: искусственный интеллект может предсказать дату смерти

Ученые совершили прорыв: искусственный интеллект может предсказать дату смерти

Эксперты из Стэнфордского университета совершили поразительный прорыв в науке. Согласно последним данным, эксперты смогли "научить" искусственный интеллект предсказывать дату смерти человека.

//Непознанное

Уфологи: инопланетяне попытались связаться с жителями Земли

Уфологи: инопланетяне попытались связаться с жителями Земли

Уфологи сделали заявление, которое многих обрадовало, а некоторых всерьез испугало. По словам специалистов, недавно представители инопланетных цивилизаций попытались выйти с землянами на связь.

//Новости партнеров

//Культура

Умер народный артист, худрук ансамбля танца «Лезгинка» Иосиф Матаев

Умер народный артист, худрук ансамбля танца «Лезгинка» Иосиф Матаев

Умер народный артист России и Дагестана, художественный руководитель Государственного Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», балетмейстер, хореограф Иосиф Матаев.

//Экономика

Анкара разрешила "Газпрому" строительство второй нитки "Турецкого потока"

Анкара разрешила "Газпрому" строительство второй нитки "Турецкого потока"

Анкара дала разрешение "Газпрому" на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока" в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции.

//Экономика

Глава МЭР Орешкин прокомментировал текущие цены на нефть

Глава МЭР Орешкин прокомментировал текущие цены на нефть

Министр экономического развития Максим Орешкин прогнозирует цену на нефть не выше 60 долларов за баррель. По оценке Орешкина, текущие цены на нефть — около 70 долларов за баррель — неустойчивы.

//Расследования

В Новой Москве неизвестный на иномарке похитил маленькую девочку

В Новой Москве неизвестный на иномарке похитил маленькую девочку

В Новой Москве в поселении Кленовское неизвестный похитил маленькую девочку. Похититель с ребенком скрылся на автомобиле с чужими номерами. Полиция ввела план «Перехват» для розыска и задержания подозреваемого.

//Общество

Пять военных грузовиков столкнулись и улетели в кювет в Новой Москве

Пять военных грузовиков столкнулись и улетели в кювет в Новой Москве

В Интернете опубликована видеозапись очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием сразу пяти военных грузовиков. Авария произошла в минувший четверг, 18 января, в селе Ознобишино в Новой Москве.

//Общество

Зачем Ксения Собчак окунулась в прорубь на Крещение

Зачем Ксения Собчак окунулась в прорубь на Крещение

Телеведущая Ксения Собчак, мечтающая стать президентом России, 19 января находилась вдалеке от Москвы - в Томске. На Крещение она решила «сделать это» - окунуться в купель. При 40-градусном морозе.

//Расследования

Выяснились подробности стрельбы в гимназии в Симферополе

Выяснились подробности стрельбы в гимназии в Симферополе

Появились подробности инцидента со стрельбой в гимназии Симферополя. В ногу был ранен ученик пятого класса гимназии №1. Его отец рассказал, что мальчику помощь оказали в больнице, а не медики в школе.

//В мире

Жители Европы и Канады восхищены искупавшимся в проруби на Крещение Путиным

Жители Европы и Канады восхищены искупавшимся в проруби на Крещение Путиным

Жители западных стран восхищены президентом России Владимиром Путиным, нырнувшем в прорубь на Крещение. Канадцы и европейцы сегодня в соцсетях обсуждают Путина на Селигере.

//В мире

Танкер с российским газом для США изменил курс посреди Атлантики

Танкер с российским газом для США изменил курс посреди Атлантики

Танкер Gaselys с российским газом, следовавший в США, развернулся в Атлантическом океане, изменил курс и теперь направляется в испанский порт Альхесирас.США закупили сжиженный природный газ с "Ямала СПГ".

//Общество

Счастливы неимущие

Счастливы неимущие

В книжных магазинах страны — абсолютный бестселлер «Счастливы неимущие». Его автор - знаменитый юрист, адвокат, государственный и общественный деятель Михаил Барщевский. В книге описывается громкий процесс «Березовский против Абрамовича». Сегодня автор беседует с главным редактором «АН» Андреем Углановым

//Общество

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину установлен в Вифлееме

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину установлен в Вифлееме

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину установлен в Вифлееме. Бронзовый бюст советскому космонавту установлен недалеко от входа в вифлеемский Храм Рождества на Западном берегу реки Иордан.

//Шоу-бизнес

Шаляпин отметил Крещение на Мальдивах, а Толкалина в мужском монастыре

Шаляпин отметил Крещение на Мальдивах, а Толкалина в мужском монастыре

Православные верующие 19 января отмечают большой церковный праздник – Крещение Господне. Российские знаменитости в этот день находятся в разных частях света. Любовь Толкалина оказалась в обители Преподобного Саввы.

//В мире

Сенатору Сулейману Керимову разрешили съездить в Россию на три дня

Сенатору Сулейману Керимову разрешили съездить в Россию на три дня

Российскому бизнесмену и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, задержанному и находящемуся под следствием во Франции, разрешили съездить на три дня в Россию навестить своего близкого родственника.

//Экономика

Промсвязьбанк снова станет опорным для операций по гособоронзаказам

Промсвязьбанк снова станет опорным для операций по гособоронзаказам

Правительство выбрало Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам. Главной банка назначат Петра Фрадкова.

//Общество

Более трех тысяч видеокамер установили в столичных поликлиниках

Более трех тысяч видеокамер установили в столичных поликлиниках

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что в столичных поликлиниках установили 3776 камер.

//Общество

Парни в майках "МЧС России" поддержали танцем ульяновских курсантов

Парни в майках "МЧС России" поддержали танцем ульяновских курсантов

В сети опубликовано видео танцующих молодых парней в одних трусах, майках или куртках с надписью МЧС России под песню Satisfaction. Танцующие ребята выходят полуголые из своих комнат в общежитии.

//Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала как ей удалось предотвратить развод

Елена Яковлева рассказала как ей удалось предотвратить развод

Актриса Елена Яковлева рассказала, как ей удалось избежать развода и сохранить семью. По мнению актрисы, секрет семейного счастья состоит в любви и понимании друг друга, но не только...

//Общество

Ученые НАСА назвали 2017 год в тройке самых жарких в истории сезонов

Ученые НАСА назвали 2017 год в тройке самых жарких в истории сезонов

Ученые НАСА включили 2017 год в тройку самых жарких сезонов за всю историю наблюдений. Но рекордным по высоким температурам прошлый год не стал. Рекорд был зафиксирован в 2016 году.

//live

«Важно модернизировать сектор экономики, работающий на производство вооружений!»

«Важно модернизировать сектор экономики, работающий на производство вооружений!»

Правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Вопрос: «Оборонка - локомотив экономики?»

//Общество

В 2017 году число электронных медицинских карт увеличилось в 2 раза

В 2017 году число электронных медицинских карт увеличилось в 2 раза

В 2017 году врачи московских поликлиник создали 3,1 миллиона новых электронных медицинских карт (ЭМК). Таким образом число ЭМК увеличилось в 2 раза. Об этом на совещании по оперативным вопросам в Правительстве Москве доложил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

//Общество

Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение

Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о купаниях Владимира Путина в проруби на Крещение. Песков обратил внимание, что это Крещение не первое, когда российский лидер окунулся в купель.

//Шоу-бизнес

Ранимому Джигурде вызвали "неотложку" прямо на заседание суда

Ранимому Джигурде вызвали "неотложку" прямо на заседание суда

Никите Джигурде пришлось вызывать «скорую помощь» прямо на заседание суда. Нервы ранимого актера не выдержали сурового судебного процесса из-за "постоянной лжи" оппонентов, как заявил сам Джигурда

//Общество

На Ямале стоят аномальные морозы, но 80-градусных не ожидается

На Ямале стоят аномальные морозы, но 80-градусных не ожидается

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сейчас стоят аномальные морозы. Но до минус 79 градусов, как говорят в сетях, температура воздуха на российском севере точно не понизится.

//Общество

Путин посетил Петербург в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Путин посетил Петербург в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин 18 января принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-летия прорыва блокады Ленинграда. На Пискарёвском мемориальном кладбище он возложил цветы к монументу «Мать-Родина».

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Как Кудрин и Греф предлагают реформировать правительство

Как Кудрин и Греф предлагают реформировать правительство

Центр стратегических разработок представил на Гайдаровском форуме предложения по принципам работы правительства с 2018 года. Доклад «Государство граждан» представляли вице-президент ЦСР Мария Шклярук и глава Сбербанка.

//В мире

Трамп хочет, чтобы переговоры по Донбассу были перенесены из Минска

Трамп хочет, чтобы переговоры по Донбассу были перенесены из Минска

Американский лидер Дональд Трамп считает, что переговоры по разрешению конфликта в Донбассе должны проходить не в Минске. Президент США предлагает перенести их в столицу другого государства.

//Общество

РПЦ собирается освятить на Крещение все океаны Земли

РПЦ собирается освятить на Крещение все океаны Земли

На Крещение священнослужители РПЦ проведут освящение воды во всех океанах. Водные источники будет освящать духовенство православных церквей, которые действуют в прибрежных городах и на океанских берегах.

//Происшествия

Нападение совершено на школу в Улан-Удэ, есть пострадавшие

Нападение совершено на школу в Улан-Удэ, есть пострадавшие

На школу в Улан-Удэ было совершено вооруженное нападение. Согласно последней информации, в здание под видом учеников прошли три человека, которые затем зашли в один из классов, где проходил урок.

//Политика

Пять миллиардов в год бюджетных денег потратят на поездки российских сенаторов

Пять миллиардов в год бюджетных денег потратят на поездки российских сенаторов

На поездки российских сенаторов из бюджета потратят по пять миллиардов рублей в год. Депутаты Госдумы также получат по миллиону рублей в год на транспортные расходы для поездок в регионы.

//В мире

МВД Казахстана: опознаны 32 погибших в ходе возгорания автобуса

МВД Казахстана: опознаны 32 погибших в ходе возгорания автобуса

Днем в пятницу, 19 января, в МВД Казахстана сообщили, что из 52 погибших пассажиров сгоревшего автобуса удалось опознать тела 32. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством.

//Наука

Ученые совершили прорыв: искусственный интеллект может предсказать дату смерти

Ученые совершили прорыв: искусственный интеллект может предсказать дату смерти

Эксперты из Стэнфордского университета совершили поразительный прорыв в науке. Согласно последним данным, эксперты смогли "научить" искусственный интеллект предсказывать дату смерти человека.

//Непознанное

Уфологи: инопланетяне попытались связаться с жителями Земли

Уфологи: инопланетяне попытались связаться с жителями Земли

Уфологи сделали заявление, которое многих обрадовало, а некоторых всерьез испугало. По словам специалистов, недавно представители инопланетных цивилизаций попытались выйти с землянами на связь.

//Культура

Умер народный артист, худрук ансамбля танца «Лезгинка» Иосиф Матаев

Умер народный артист, худрук ансамбля танца «Лезгинка» Иосиф Матаев

Умер народный артист России и Дагестана, художественный руководитель Государственного Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», балетмейстер, хореограф Иосиф Матаев.

//Экономика

Анкара разрешила "Газпрому" строительство второй нитки "Турецкого потока"

Анкара разрешила "Газпрому" строительство второй нитки "Турецкого потока"

Анкара дала разрешение "Газпрому" на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока" в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции.

//Экономика

Глава МЭР Орешкин прокомментировал текущие цены на нефть

Глава МЭР Орешкин прокомментировал текущие цены на нефть

Министр экономического развития Максим Орешкин прогнозирует цену на нефть не выше 60 долларов за баррель. По оценке Орешкина, текущие цены на нефть — около 70 долларов за баррель — неустойчивы.

//Расследования

В Новой Москве неизвестный на иномарке похитил маленькую девочку

В Новой Москве неизвестный на иномарке похитил маленькую девочку

В Новой Москве в поселении Кленовское неизвестный похитил маленькую девочку. Похититель с ребенком скрылся на автомобиле с чужими номерами. Полиция ввела план «Перехват» для розыска и задержания подозреваемого.

//Общество

Пять военных грузовиков столкнулись и улетели в кювет в Новой Москве

Пять военных грузовиков столкнулись и улетели в кювет в Новой Москве

В Интернете опубликована видеозапись очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием сразу пяти военных грузовиков. Авария произошла в минувший четверг, 18 января, в селе Ознобишино в Новой Москве.

//Общество

Зачем Ксения Собчак окунулась в прорубь на Крещение

Зачем Ксения Собчак окунулась в прорубь на Крещение

Телеведущая Ксения Собчак, мечтающая стать президентом России, 19 января находилась вдалеке от Москвы - в Томске. На Крещение она решила «сделать это» - окунуться в купель. При 40-градусном морозе.

//Расследования

Выяснились подробности стрельбы в гимназии в Симферополе

Выяснились подробности стрельбы в гимназии в Симферополе

Появились подробности инцидента со стрельбой в гимназии Симферополя. В ногу был ранен ученик пятого класса гимназии №1. Его отец рассказал, что мальчику помощь оказали в больнице, а не медики в школе.

//В мире

Жители Европы и Канады восхищены искупавшимся в проруби на Крещение Путиным

Жители Европы и Канады восхищены искупавшимся в проруби на Крещение Путиным

Жители западных стран восхищены президентом России Владимиром Путиным, нырнувшем в прорубь на Крещение. Канадцы и европейцы сегодня в соцсетях обсуждают Путина на Селигере.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Танкер с российским газом для США изменил курс посреди Атлантики

Танкер с российским газом для США изменил курс посреди Атлантики

Танкер Gaselys с российским газом, следовавший в США, развернулся в Атлантическом океане, изменил курс и теперь направляется в испанский порт Альхесирас.США закупили сжиженный природный газ с "Ямала СПГ".

//Общество

Счастливы неимущие

Счастливы неимущие

В книжных магазинах страны — абсолютный бестселлер «Счастливы неимущие». Его автор - знаменитый юрист, адвокат, государственный и общественный деятель Михаил Барщевский. В книге описывается громкий процесс «Березовский против Абрамовича». Сегодня автор беседует с главным редактором «АН» Андреем Углановым

//Общество

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину установлен в Вифлееме

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину установлен в Вифлееме

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину установлен в Вифлееме. Бронзовый бюст советскому космонавту установлен недалеко от входа в вифлеемский Храм Рождества на Западном берегу реки Иордан.

//Шоу-бизнес

Шаляпин отметил Крещение на Мальдивах, а Толкалина в мужском монастыре

Шаляпин отметил Крещение на Мальдивах, а Толкалина в мужском монастыре

Православные верующие 19 января отмечают большой церковный праздник – Крещение Господне. Российские знаменитости в этот день находятся в разных частях света. Любовь Толкалина оказалась в обители Преподобного Саввы.

//В мире

Сенатору Сулейману Керимову разрешили съездить в Россию на три дня

Сенатору Сулейману Керимову разрешили съездить в Россию на три дня

Российскому бизнесмену и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, задержанному и находящемуся под следствием во Франции, разрешили съездить на три дня в Россию навестить своего близкого родственника.

//Экономика

Промсвязьбанк снова станет опорным для операций по гособоронзаказам

Промсвязьбанк снова станет опорным для операций по гособоронзаказам

Правительство выбрало Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам. Главной банка назначат Петра Фрадкова.

//Общество

Более трех тысяч видеокамер установили в столичных поликлиниках

Более трех тысяч видеокамер установили в столичных поликлиниках

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что в столичных поликлиниках установили 3776 камер.

//Общество

Парни в майках "МЧС России" поддержали танцем ульяновских курсантов

Парни в майках "МЧС России" поддержали танцем ульяновских курсантов

В сети опубликовано видео танцующих молодых парней в одних трусах, майках или куртках с надписью МЧС России под песню Satisfaction. Танцующие ребята выходят полуголые из своих комнат в общежитии.

//Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала как ей удалось предотвратить развод

Елена Яковлева рассказала как ей удалось предотвратить развод

Актриса Елена Яковлева рассказала, как ей удалось избежать развода и сохранить семью. По мнению актрисы, секрет семейного счастья состоит в любви и понимании друг друга, но не только...

//Общество

Ученые НАСА назвали 2017 год в тройке самых жарких в истории сезонов

Ученые НАСА назвали 2017 год в тройке самых жарких в истории сезонов

Ученые НАСА включили 2017 год в тройку самых жарких сезонов за всю историю наблюдений. Но рекордным по высоким температурам прошлый год не стал. Рекорд был зафиксирован в 2016 году.

//live

«Важно модернизировать сектор экономики, работающий на производство вооружений!»

«Важно модернизировать сектор экономики, работающий на производство вооружений!»

Правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Вопрос: «Оборонка - локомотив экономики?»

//Общество

В 2017 году число электронных медицинских карт увеличилось в 2 раза

В 2017 году число электронных медицинских карт увеличилось в 2 раза

В 2017 году врачи московских поликлиник создали 3,1 миллиона новых электронных медицинских карт (ЭМК). Таким образом число ЭМК увеличилось в 2 раза. Об этом на совещании по оперативным вопросам в Правительстве Москве доложил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

//Общество

Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение

Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о купаниях Владимира Путина в проруби на Крещение. Песков обратил внимание, что это Крещение не первое, когда российский лидер окунулся в купель.

//Шоу-бизнес

Ранимому Джигурде вызвали "неотложку" прямо на заседание суда

Ранимому Джигурде вызвали "неотложку" прямо на заседание суда

Никите Джигурде пришлось вызывать «скорую помощь» прямо на заседание суда. Нервы ранимого актера не выдержали сурового судебного процесса из-за "постоянной лжи" оппонентов, как заявил сам Джигурда

//Общество

На Ямале стоят аномальные морозы, но 80-градусных не ожидается

На Ямале стоят аномальные морозы, но 80-градусных не ожидается

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сейчас стоят аномальные морозы. Но до минус 79 градусов, как говорят в сетях, температура воздуха на российском севере точно не понизится.

//Общество

Путин посетил Петербург в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Путин посетил Петербург в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин 18 января принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-летия прорыва блокады Ленинграда. На Пискарёвском мемориальном кладбище он возложил цветы к монументу «Мать-Родина».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры