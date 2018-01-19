В книжных магазинах страны — абсолютный бестселлер «Счастливы неимущие». Его автор - знаменитый юрист, адвокат, государственный и общественный деятель Михаил Барщевский. В книге подробно, почти дословно описывается громкий процесс «Березовский против Абрамовича». Книга Михаила Барщевского — это ящик Пандоры, в котором раскрываются секретные документы и тайные пружины бандитской приватизации 90-х годов. Сегодня автор беседует с главным редактором «АН» Андреем Углановым

Тайны 90-х

- Михаил Юрьевич, подобной литературы издается много, но Ваша книга, судя по тому, как она расходится в магазинах, стало уникальным событием.

- Хотелось бы, конечно, сказать, что причиной успеха стало то, что автор ее хорошо написал. Но поскольку действительно авторские только предисловие и послесловие, то придется признать, что заслуга автора, то есть моя, весьма невелика. Я думаю, интерес к этой книге связан с тем, что это абсолютно документальная вещь, это протокол судебного процесса между Березовским и Абрамовичем, в котором опущены только малозначительные и технические детали. Это дело слушалось в Британском суде в Лондоне слушалось в конце 2011- начале 2012 года. Это живая, подлинная история России 90-х годов. Причем это та история, которую нам стараются не рассказывать. Ее нет в учебниках. Это история, которая показывает, с одной стороны, какое хозяйство принял Путин и что ему пришлось решать, как он начал это делать. С другой стороны, книга ярко показывает порядки, царившие в России начиная с 1995 года. И тайны эти раскрывают два ярчайших персонажа того времени – Березовский и Абрамович. Раскрывают их совершенно не скрывая интимных деталей, потому что на кону стояли огромные деньги, а английские юристы не из тех, кто пропустит малейшее пятнышко на белье противника.

Для поколения «40+» - это их биография. Предельно открытый рассказ о времени, в котором они жили и, оказывается, ничего о нем не знали.

Громкие процессы тог времени: банкротство ОРТ, Красноярского алюминиевого завода, создание Сибнефти и так далее. Я их вел, как адвокат.

- А на чьей стороне Вы были?

- По делу о банкротстве ОРТ я был против ОРТ, по КрАЗу я представлял интересы Дерипаски. Дуэт Дерипаска-Абрамовича в Сибнефти — это моих рук дело. Тогда началась открытая война между ними, и я об этом узнал как адвокат Дерипаски. Ну и предпринял определенные шаги, о которых пока еще рано говорить, для того, чтобы эту войну не допустить. К чему я веду? Я был адвокатом и вел важные дела. Но, прочитав эти все материалы, я понял, что не знал ничего

- Реальность была совершенного другой?

- Абсолютно. Есть известное выражение «Верхушка айсберга». Так вот я владел кусочком льда, отколотого от верхушки айсберга. Хотя мне казалось, что я знал об этом все. Больше скажу - когда вышло первое издание этой книги, я подарил ее Евгению Максимовичу Примакову, чьи комментарии там присутствуют. Где-то через день он мне позвонил и сказал: «Вы знаете, я же в это время был премьер-министром. Так вот я половины не знал из того, что происходило». Вот чем интересна эта книга.

Кто ответил за базар

- В двух словах, в чем суть конфликта? Почему в Англии судились?

- Во-первых, по российскому законодательству пропущен срок исковой давности для Березовского. А во-вторых, российское законодательство не признает устной сделки, а британское признает. На днях читал, что британский суд принял решение в пользу одного российского бизнесмена против другого. Они сидели вечером в ресторане втроем, и один сказал, что купит некий актив за 100 млн, а потом передумал. Так вот суд признал его слова устной сделкой и взыскал то, что он обещал, но не выплатил. Как говорится по-русски - за базар отвечать надо.

Березовский утверждал, что у них была устная сделка - 50% Сибнефти мои, а 50% твои. Абрамович ему отвечает, что никогда такой устной сделки не было и эти деньги, которые я регулярно отдавал, я их отдавал по другой причне. Британский суд спрашивает, а за что он платил Березовскому, если тот не является акционером? Абрамович отвечает, что платил за «крышу». В оригинале стенограммы они 5 дней разбирались что такое «крыша», потому что на Западе нет такого понятия. Это же было колоссальное социальное явление. Там много интересного, пересказать этого невозможно.

- Результаты этого процесса известны. Книга более интересна деталями. Почему все-таки Березовский проиграл? Ведь он беженец, он гонимый человек. Всем казалось, что уж британский суд точно защитит «беглеца от Путина» и накажет человека, близкого российским властям. Почему этого не случилось?

- Основная беда Березовского была в том, что он пришел на процесс, будучи абсолютно уверенным в своей победе. Это его и подвело. Потому что надо уважать противника и нужно считать противника не каким-то придурком, а человеком, который сильнее тебя. Что сделал Абрамович? Абрамович и его адвокат были настолько великолепно готовы к процессу, что я, как юрист получал истинное удовольствие от искусства, которое проявил адвокат Абрамовича. Как он переиграл, перестроил судью в свою пользу.

А вторая причина… Вы когда-нибудь слышали такое понятие «независимый суд»? Так вот это было оно самое. Одно решение судьи — 700 страниц, где она говорит - я не верю показаниям г-на Березовского в отношении Путина, поскольку он выдает желаемое за действительность, искренно верит в правдивость своих слов, постоянно путаясь в показаниях и каждый раз считая правдой только, что в данный момент ему выгодно сказать. Я цитирую близко к тексту. В книге, конечно, не все 700 страниц, а самое интересное. Кстати, в решении судьи есть много нелицеприятных слов в отношении Абрамовича, но при этом она говорит, что, несмотря на все это, я считаю, что Абрамович говорит правду. То есть судья не испытывал симпатий ни к тому, ни к другому, ни к России. Когда она узнала, как это все происходило в России в конце 90-х, то уж понятно, что никакой симпатии при своем британском менталитете она испытывать не могла. Но суд есть суд, без эмоций, объективный, определявший, кто что доказал.

- Мне особо интересны были реплики судьи. Прослеживалось ее развитие в репликах, которые касались Абрамовича и Березовского. Поначалу она была колючей к тому и другому, но постепенно ее реплики к Абрамовичу становились теплее и теплее, а в адрес Березовского высказывались какие-то претензии. Очень интересно, как английский судья начинала склоняться в чью-то сторону, не имея заранее нкакого решения и даже мнения. Эту книгу нужно обязательно прочитать юристам, судьям, адвокатам. Это настоящий учебник.

- А еще ее надо обязательно прочитать всем нашим бизнесменам, которые работают и имеют инвестиции на Западе. Потому что многие наши предприниматели даже не догадываются, куда они влезают. Там другая система права, там другая философия. То, что для нас таблица умножения, там черновик двоечника. Там иначе все устроено.

А еще тем, кто интересуется реальной историей страны. Не официальной, но и не конспирологической. Если кто-то хочет понять, что произошло в России в 90-х и почему нулевые были такими, какие они были, то надо читать эту книгу. Если кто-то хочет понять процесс Юкоса, понять психологию и предпосылки этого процесса,т оже надо прочесть эту книгу, хотя там про Ходорковского очень мало сказано. Да, он был подставной фигурой на одном из налоговых аукционе, но кто этого не делал? Но описанная там ситуация объясняет все, что произойдет с ЮКОСом через несколько лет, после ситуации, которая там описана.

Честно жить выгодно

- В книге много про то, как люди становились богатыми, олигархами. Но жизнь непредсказуема. 29 января в США будут опубликованы списки российских богатеев, олигархов, которые с точки зрения Минфина США неправедно нажили деньги.

- Не совсем так. Будут опубликованы списки зарубежных активов российского олигархата и людей из окружения Путина. И сразу вопросы - кто такие российские олигархи? Вы можете мне сказать? Если раньше это было понятно, то сегодня термин скомпрометирован. Изначально олигарх – это богатый человек имеющий определяющее влияние на политику государства, которое, по сути, обслуживает интересы малочисленного количества олигархов. А вовсе не просто богатый человек пусть даже имеющий свои крошки с государственного стола. В 90-х так и было. Сейчас – нет. Так кого американцы имеют в виду под этим словом?

- Это политическое решение и назвать можно кого угодно.

- Вот именно. Люди из окружения Путина — это кто такие? Это те, кто хотя один бы один раз были на совещании в Новоогарево? Или те, кому Путин вручал орден? Или это люди, с кем Путин ездит на рыбалку? Люди из администрации президента? А тогда Госдума и Совет Федерации не попадает? Это тоже совершенно размытое понятие. Поэтому кого захотят, того и дернут. А вот дальше будет самое интересное: опубликуют активы и начнутся разборки, правильно ли нажито или неправильно. Я могу предсказать, что начнут замораживать средства. Так было в Никарагуа, в Ливиии. Не согласен? Пожалуйте в суд и доказывайте, что ваши активы праведные. Кто-то, может, и докажет, лет через 5-7.

Есть у «группы риска» еще время и способы вернуть деньги в Россию, не дожидаясь замораживания их за океаном? Мне их не жалко, сам механизм интересен.

- Простите, я бесплатно консультаций не даю. Одно скажу - способы есть. Я скажу больше - на самом деле, нужно чуть побольше доверять собственной власти. Кто сейчас ночами не спит от страха за свои деньги, пусть вспомнят – вам давали все возможности, объявили амнистию, потом продлили ее для зарубежных счетов российских граждан, которые были открыты без декларирования, амнистированы все операции, которые были проведены и так далее. Мои друзья прислушались к моему мнению и этой амнистией воспользовались. И сегодня поплевывают в потолок. Есть одна истина - честно жить выгодно».