"Элеонору" из фильма "Угнать за 60 секунд" продадут за 189 000 долларов

Американская компания Fusion Motor выставила на продажу масклар Eleanor Mustang Fastback, известный большинству автолюбителей благодаря фильму "Угнать за 60 секунд". Стоимость легендарного авто 189 000 долларов. Несмотря на то, что последний римейк с Николасом Кейджом в главной роли вышел 18 лет назад, «Элеонора» - спецверсия Ford Mustang Fastback 1967 года остается одной из самых узнаваемых машин в мире.

При восстановлении Fusion Motor Company использует автомобили-доноры независимо от их состояния. Все они получают новые панели кузова и полноценный ремонт. Однако «бабушку Элеонору» оснащают и современным средствами. Внутри каждой лицензированной машины монтируются похожие на заводские кресла, рулевая колонка, регулируемая по высоте, кондиционер и аудиосистема с Bluetooth, пишут на drive2.ru.

Покупатели также смогут выбрать 5 различных вариантов двигателей.