Минфин удалил cо своего cайта информцию о зарплатах министров

Министерство финансов удалило со своего сайта информацию о заработных платах министров разных ведомств в 2016 году. Размер среднемесячных начислений зарплаты глав федеральных министерств (кроме Минобороны и МВД) впервые оказался в доступе для общественности 11 декабря. Минфин РФ уточнил размеры зарплаты министров

Данные, включавших численность работников и среднемесячные зарплаты в государственных органах, количество служебных автомобилей и т.д., обнаружило РБК 27 числа. А на следующий день вся эта информация с сайта Минфина исчезла.

По информации РБК, обнародование зарплат министров вызвало недовольство в ведомствах, собеседник в одном из министерств сравнил это с «диверсией».

Информация о зарплатах министров сохранилась в кэше Google. Представители Минфина пока никак не комментируют удаление этих сведений.

Напомним, самым высокооплачиваемым министром в 2016 году был министр финансов. Самая маленькая зарплата была у главы Минстроя и ЖКХ.

1,7 миллионов рублей в месяц - официальная зарплата министра финансов России.

Зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента в связи с выполнением майских указов президента РФ Владимира Путина.