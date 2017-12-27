1,7 миллионов рублей в месяц официальная зарплата министра финансов России

Министерство финансов впервые опубликовало данные о зарплатах главных российских чиновников в прошлом году. Больше всех получало руководство финансово-экономического сектора. Оклады министров обороны и внутренних дел не разглашаются.

Оказалось, больше всех получает сам глава Минфина Антон Силуанов. Сумма его заработной платы составляет 1,7 миллиона рублей в месяц, а весь годовой доход 95,4 миллиона рублей. Чуть меньше зарплата у главы Минэкономразвития. Максим Орешкин получает без малого 1,3 миллиона рублей. Сразу за ним идет министр энергетики. Зарплата Александр Новака 1,2 миллиона.

В сравнении с министрами, стоящими у руля экономики страны, другие главы министерств не такие высокооплачиваемые. К примеру, министр промышленности получает даже меньше миллиона – всего 921 тысячу рублей в месяц, а глава МЧС - 954 тысячи.