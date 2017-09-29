Минфин РФ сообщил, как увеличатся зарплаты бюджетников в 2018 году

Зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента в связи с выполнением майских указов президента РФ Владимира Путина. Ранее сегодня проект бюджета на ближайшие годы - 2019-2020 - поступил в Госдуму.

Об увеличении зарплат бюджетикам говорится в пояснительной записке Минфина России к проекту бюджета, - сообщает ТАСС.

«В части оплаты труда определяющую роль будет играть выполнение в 2018 году обязательств, закрепленных в указах президента Российской Федерации. В результате наибольший рост реальной заработной платы ожидается в 2018 году (4,1 процента) с последующим замедлением (до 1,3-1,5 процента в 2019-2020 годах)», — отмечается в документе.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин сообщил о грядущем повышении зарплат бюджетникам. По его словам, деньги на повышение зарплат бюджетникам согласно майским указам президента будут выделены.