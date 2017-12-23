Россияне могут лишиться льготного кредитования иномарок

Из государственных программ «Семейный автомобиль», а также «Первый автомобиль» могут исключить иностранные модели авто. Связано это с тем, что они не оснащаются терминалами ЭРА-ГЛОНАСС.

Такое решение может коснуться и моделей, оснащенных аналогичными системами безопасности от зарубежных производителей.

Автоконцерны возражают против этого новшества, говоря о том, что требования об обязательной закупке ЭРА-ГЛОНАСС у российских поставщиков изначально в законодательстве не было. Эксперты уверены, что далеко не все автопроизводители успеют произвести замену оборудования, ведь иномарки с зарубежными системами экстренного оповещения о ДТП планируется вычеркнуть из программ уже в июле следующего года, сообщает Авторамблер.

Напомним, в рамках адресных программ поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» покупатели могут получит дополнительную скидку в размере 10%. В 2018 году государство выделит на это 16 млрд рублей. В 2018 году лимитная стоимость автомобиля, приобретаемого в рамках государственных программ поддержки, увеличена до 1 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что данные спутниковой системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС можно будет использовать для объективной фиксации ДТП по европротоколу. Нововведение вступит в силу с 1 января 2018 года.