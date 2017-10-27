Страховщики станут напрямую получать информацию о ДТП от ЭРА-ГЛОНАСС

Данные спутниковой системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС" можно будет использовать для объективной фиксации ДТП по европротоколу. Нововведение вступит в силу с 1 января 2018 года.

АО "ЭРА-ГЛОНАСС" и Российский союз автостраховщиков (РСА) разработали национальные стандарты по передаче информации о ДТП страховым компаниям. Эти данные страховщики будут использовать для оформления ДТП по европротоколу (без участия сотрудников полиции).В частности, страховым компаниям направят информацию о месте и времени аварии, скорости машины и её идентификационные данные, пишут "Известия".

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что новый функционал будет дополнительной платной услугой и автовладельцы смогут самостоятельно решать, нужна ли им такая опция в системе "ЭРА-ГЛОНАСС".