Российские пассажирские поезда начали ходить в обход Украины

Сегодня, 15 октября, РЖД запускают пассажирские перевозки по железнодорожной ветке, построенной в обход Украины. Грузовое движение по этому маршруту стартовало еще в сентябре этого года.

Длина участка Журавка-Миллерово 140 километров. Он проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. По новому участку пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер, а также в обратном направлении.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово в 2014 году после ухудшения отношений с Украиной. В августе все строительные работы были завершены.

Ранее российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины на регулярной основе. По данным РЖД, первые грузовые поезда перевезли вагоны с железорудным сырьем, зерном и стройматериалами.