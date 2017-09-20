Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины на регулярной основе. По данным РЖД,

первые грузовые поезда перевезли вагоны с железорудным сырьем, зерном и стройматериалами.

Россия начала строить двухпутную электрифицированную железнодорожную линию на участке Журавка – Миллерово в обход Украины в 2014 году. Движение поездов планировалось запустить в октябре 2017 года.

Для сокращения сроков строительства работы были развернуты одновременно на всех участках магистрали. Было построено 4 временных вахтовых поселка для строителей, проложены технологические автомобильные дороги, временные электрические сети и другая инфраструктура.

В августе текущего года все строительные работы были завершены. Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания намерена сначала запустить движение грузовых поездов, потом пассажирских. РЖД продолжает эксплуатацию железнодорожной линии Журавка – Миллерово в тестовом режиме в Ростовской и Воронежской областях.

О дате запуска движения по линии пассажирских поездов ОАО "РЖД" сообщит дополнительно.