Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины
20 сентября 2017, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины на регулярной основе. По данным РЖД,
первые грузовые поезда перевезли вагоны с железорудным сырьем, зерном и стройматериалами.
Россия начала строить двухпутную электрифицированную железнодорожную линию на участке Журавка – Миллерово в обход Украины в 2014 году. Движение поездов планировалось запустить в октябре 2017 года.
Для сокращения сроков строительства работы были развернуты одновременно на всех участках магистрали. Было построено 4 временных вахтовых поселка для строителей, проложены технологические автомобильные дороги, временные электрические сети и другая инфраструктура.
В августе текущего года все строительные работы были завершены. Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания намерена сначала запустить движение грузовых поездов, потом пассажирских. РЖД продолжает эксплуатацию железнодорожной линии Журавка – Миллерово в тестовом режиме в Ростовской и Воронежской областях.
О дате запуска движения по линии пассажирских поездов ОАО "РЖД" сообщит дополнительно.