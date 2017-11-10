Ноябрь. Время подумать о летнем отпуске

Для начала сделайте простой расчёт. Прикиньте (желательно поточнее) общую стоимость вашего отдыха – затраты на транспорт, жильё, питание, развлечения. Разделите эту сумму на оставшееся до отпуска время – так вы поймёте, сколько должны откладывать ежемесячно. Эта цифра должна быть не слишком обременительна для вашего бюджета.

Ну а теперь – непосредственно о способах накопления и сохранения денег. Заведите отдельный банковский счёт или воспользуйтесь сервисом «копилка», который есть сегодня во многих банковских мобильных приложениях. Настройте автоматическое пополнение счёта и забудьте о нём – до тех пор, пока не придёт время отпускных трат. Научитесь грамотно тратить деньги на покупки. В продуктовый магазин никогда не ходите на голодный желудок и всегда - со списком необходимых товаров. Это убережет вас от импульсных покупок и сохранит ваш бюджет. Если вы шопоголик и не можете удержаться от покупки вещей, возьмите на вооружение способ «отложенной» покупки. То есть не хватайте сразу понравившийся товар, а дайте эмоциям отстояться. Хотя бы пару-тройку дней. Чаще всего их бывает достаточно, чтобы понять: не очень-то вам и нужна была эта обновка. Ещё один вариант – дождаться распродажи и купить ее со скидкой. А сэкономленные на этом деньги отложить в «фонд» отпуска. Заведите отдельный конверт для ежедневных трат и не позволяйте себе расходовать больше.

Подпишитесь на рассылки от авиа- и железнодорожных компаний – тогда вы не пропустите предложения о промо-тарифах. Если в этом году вы тратили деньги на лечение, обучение, покупку недвижимости, не поленитесь сделать налоговый вычет. Сдав декларацию в первые месяцы года, как раз к лету вы получите деньги, которые очень пригодятся вам в отпуске.