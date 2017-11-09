Федеральная служба охраны (ФСО) разработала поправки к правилам дорожного движения, которые исключают полицейские автомобили из сопровождения кортежей. Участники дорожного движения должны будут уступать дорогу автомобилями ФСО.

Для этого машины службы должны включить звуковой сигнал и проблесковые маячки синего и красного цвета. По действующему законодательству, кортеж может отступать от правил дорожного движения – например, ездить по встречной полосе – только в том случае, если в его составе есть хотя бы одна машина со спецсигналами.

Соответствующий проект поправок опубликован на портале regulation.gov.ru в четверг. ФСО объясняет необходимость введения новых норм «повышением уровня транспортного обслуживания, а также обеспечением безопасности объектов государственной охраны на трассах проезда», сообщает Коммерсантъ.

Ранее сообщалось, что Росгвардия может получить полномочия по обеспечению безопасности российских губернаторов. Поправки предложено внести в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ».