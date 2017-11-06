Владимир Путин предложил доверить Росгвардии безопасность губернаторов
6 ноября 2017, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Росгвардия может получить полномочия по обеспечению безопасности российских губернаторов. Поправки предложено внести в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ».
Законопроект об этом в Госдуму направил глава государства Владимир Путин. Вопрос безопасности глав регионов планируется осуществлять исключительно на договорной основе. Согласно законопроекту, брать того или иного губернатора под охрану Росгвардия будет с разрешения главы государства, при этом за ее услуги главам регионов придется платить. Доходы будут зачисляться в государственную казну в полном объеме.