Владимир Путин предложил доверить Росгвардии безопасность губернаторов

Росгвардия может получить полномочия по обеспечению безопасности российских губернаторов. Поправки предложено внести в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». Росгвардия сообщила, почему ОМОН и СОБР пока не переведут на военную службу

Законопроект об этом в Госдуму направил глава государства Владимир Путин. Вопрос безопасности глав регионов планируется осуществлять исключительно на договорной основе. Согласно законопроекту, брать того или иного губернатора под охрану Росгвардия будет с разрешения главы государства, при этом за ее услуги главам регионов придется платить. Доходы будут зачисляться в государственную казну в полном объеме.