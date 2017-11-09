Яровая предлагает запретить магазинам возвращать производителям непроданную еду

Заместитель председателя Госдумы, руководитель группы «Честная цена» Ирина Яровая предложила запретить магазинам возврат нереализованной пищевой продукции производителям.

Как объяснила Яровая инициативу, «запрет на возврат производителю нереализованной продукции – это восстановление социальной справедливости, как для покупателя, так и для производителя, отвечающее нормам международного права». Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Роспотребнадзор, Минсельхоз, союзы производителей, общественные организации и торговые сети поддержали запрет на возврат продукции производителю, сообщила «Аргументам недели» пресс-служба партии «Единая Россия»

По словам Яровой, разобраться в проблеме поручал президент РФ Владимир Путин. Единороссы провели большую работу в разных российских регионах.

Она подчеркнула, что запрет на возврат нереализованной продукции станет не только стимулом не только для повышения качества производства, внедрения новых методик планирования закупок товара, устранит не только дискриминационную практику, но и устранит возможность причинения прямого ущерба производителю и покупателю.