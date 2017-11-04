Эксперты советуют как избежать покупки фальшивого полиса ОСАГО

Эксперты поделились советами о том, как российским автовладельцам не стать жертвой мошенников и не приобрести фальшивый полис ОСАГО. Специалисты рекомендуют начать с лицензии.

Автомобилист должен проверить подлинность лицензии страховой компании и вообще ее наличие на официальном сайте ЦБ РФ, в таблице «Субъекты страхового дела» или же при помощи Справочника участников финансового рынка.

Большая часть фиктивных сделок заключается в интернете, где мошенники создают сайты-клоны автостраховщиков и спокойно реализуют фальшивые полисы ОСАГО. Необходимо быть внимательными, проверять адрес официальных страниц через сайт РСА.

Эксперты советуют совершать покупку без посредников, одно наличие которых должно вызвать подозрения у автовладельца.