Пушков назвал сексуальные скандалы в Голливуде апокалипсисом

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с массовыми обвинениями в домогательствах со стороны голливудских звезд в США.

«В Голливуде апокалипсис: неприкасаемый Вайнштейн рухнул, гигантский скандал вокруг Кевина Спейси и уже обвинили Хоффмана. Продолжение будет», — написал Алексей Пушков в социальной сети.

Ранее стало известно, что 45-летняя Екатерина Мцитуридзе неожиданно заявила, что неоднократно виделась с 65-летним Харви Вайнштейном в Европе и США, и каждый раз скандальный продюсер донимал ее непристойными предложениями.

Шестой сезон сериала «Карточный домик» (House of Cards), премьера которого запланирована на 2018 год, станет последним. Информация появилась на фоне сексуального скандала, связанного с исполнителем главной роли.

Писательница Анна Грэм Хантер заявила, что актёр Дастин Хоффман «сексуально преследовал» её, когда ей было 17 лет.

Предъявлены обвинения в домогательствах также режиссёрам Джеймсу Тобэку и Бретту Рэтнеру, а также бывшему президенту США Джорджу Бушу — старшему.