СМИ узнали, что «Карточный домик» решили закрыть из-за обвинений против Спейси

Шестой сезон сериала «Карточный домик» (House of Cards), премьера которого запланирована на 2018 год, станет последним. Информация появилась на фоне сексуального скандала, связанного с исполнителем главной роли.

На фоне обвинений в адрес звезды сериала Кевина Спейси в домогательствах принято решение о прекращении дальнейших съемок, передает РИА «Новости».

С другой стороны, издание THR высказало предположение, что закрытие сериала может не иметь отношения к Кевину Спейси, а просто связано с общей сменой политики компании Netflix, которая не побоялась закрыть сразу несколько популярных и коммерчески выгодных проектов.

Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. В ответ на обвинения в приставаниях к Рэппу Спейси признался, что является геем, а тот случай выпал у него из памяти, но он о своем поступке сожалеет.