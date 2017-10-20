Глава «Роскино» рассказала о домогательствах со стороны продюсера

45-летняя Екатерина Мцитуридзе неожиданно заявила, что неоднократно виделась с 65-летним Харви Вайнштейном в Европе и США, и каждый раз скандальный продюсер донимал ее непристойными предложениями.

По словам генерального директора "Роскино", российской телеведущей и кинокритика, известный голливудский продюсер почти десять лет убеждал ее встретиться с ним в частном порядке.

Мцитуридзе познакомилась с Вайншетйном на Берлинском кинофестивале в 2003-м году, тогда продюсер пригласил её на ланч в свой номер, сообщив, что очень интересуется русской культурой, а его предки – родом из России, но телеведущая отказала.

Позднее, во время Венецианского кинофестиваля продюсер пригласил её в свой номер для обсуждения деловых вопросов с ним и его ассистентом. Однако, по словам Мцитуридзе, помощник Вайнштейна сразу же исчез, а сам продюсер встретил её в халате и попросил сделать ему массаж. Мцитуридзе растерялась, но тут официант принес шампанское, и она сбежала.

В интервью The Hollywood Reporter кинокритик рассказала, что позднее она встречалась с Вайнштейном на Каннском кинофестивале в 2014 и 2015 годах. И при встрече продюсер вел себя непринужденно и советовал ей забыть обо всем и "быть умной девочкой".

Харви Вайнштейн был продюсером таких картин, как "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки", "Убить Билла", "Король говорит", "Властелин колец", "Авиатор", "Мой парень — псих" и многие другие. Его уволили из собственной кинокомпании из-за поступившей информации о его многочисленных домогательствах к женщинам.