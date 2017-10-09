Известный продюсер Голливуда уволен из-за секс-скандала

Одного из самых успешных продюсеров Голливуда, сотрудничающего с Тарантино, уволили из собственной кинокомпании из-за поступившей информации о его многочисленных домогательствах к женщинам.

О сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна рассказали десять женщин, большинство из которых являлись сотрудницами кинокомпании известного продюсера. Все это продолжалось почти тридцать лет. Как сообщает РБК, Вайнштейн не стал отрицать и пытаться опровергнуть обвинения, он заявил, что сожалеет о случившемся и готов исправиться.

Харви Вайнштейн был продюсером таких картин, как «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Убить Билла», «Король говорит», «Властелин колец», «Авиатор», «Мой парень — псих» и многие другие.

