Геи стали причиной раскола в штабе Ксении Собчак

Раскол в предвыборном штабе Ксении Собчак произошел из-за разногласий представителей ее команды относительно стратегии вероятного кандидата в президенты. СМИ узнали, что споры в штабе вызвали защита прав геев и реабилитация в общественном сознании 1990-х годов.

Изначально предполагалось, что окончательное решение по данным пунктам программы Собчак будет принято в ноябре путем голосования, однако события стали развиваться гораздо быстрее, пишет «URA.RU». Источники издания рассказали, что в настоящее время в штабе претендентки на пост главы государства продолжается активная дискуссия о ее стратегии на выборах.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что команду Ксении Собчак покинула группа политтехнологов. Один из бывших членов штаба Алексей Ситников рассказал журналистам, что Собчак не хватает денег на ее кампанию.