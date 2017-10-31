Политтехнолог: штабу Собчак не хватает денег на избирательную кампанию

Политтехнолог Алексей Ситников рассказал о причинах ухода из штаба Ксении Собчак. Доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников был представлен Ксенией Собчак, объявившей о президентских амбициях, как руководитель "оффлайн-направления".

Сегодня стало известно, что группа политтехнологов покинула штаб Собчак. По словам Ситникова, команда только складывается, пока ее даже штабом не назовешь. Проблема в том, что не хватает денег на билеты и охрану. "Что касается финансов, то я сам снимал офис", - рассказал он в интервью РБК.

По его мнению, в штабе - "неразбериха". "Все непонятно, и вся кампания была придумана на коленке", - заключил известный политтехнолог, работавший в Борисом Ельциным и Юлией Тимошенко.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова подтвердила, что Алексей Ситников и его команда полностью вышли из проекта.