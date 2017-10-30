Рекордно низкое атмосферное давление ожидают синоптики в Москве в начале недели

В понедельник и вторник синоптики ожидают рекордно низкое атмосферное давление в Москве.

Согласно некоторым данным, это может привести к ощутимому ухудшению самочувствия некоторых жителей столицы. В погодном центре "Фобос" уточнили, что атмосферное давление понизится до 719 миллиметров ртутного столба.

Специалисты не исключают, что люди будут ощущать головную боль, шум в ушах, а также резкое снижение работоспособности.

Ранее сообщалось, что в начале недели на город обрушатся ливни. Всего за двое суток в Москве выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.