Рекордно низкое атмосферное давление ожидают синоптики в Москве в начале недели
30 октября 2017, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник и вторник синоптики ожидают рекордно низкое атмосферное давление в Москве.
Согласно некоторым данным, это может привести к ощутимому ухудшению самочувствия некоторых жителей столицы. В погодном центре "Фобос" уточнили, что атмосферное давление понизится до 719 миллиметров ртутного столба.
Специалисты не исключают, что люди будут ощущать головную боль, шум в ушах, а также резкое снижение работоспособности.
Ранее сообщалось, что в начале недели на город обрушатся ливни. Всего за двое суток в Москве выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.