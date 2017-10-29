В понедельник и вторник в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков

В понедельник и вторник в Москве может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.

Предполагается, что в ночь на 30 октября в столице начнется небольшой дождь, который может усилиться днем. В ночь на вторник не исключены сильный дождь и мокрый снег, передает ТАСС, ссылаясь на данные Росгидромета. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. К утру среды в общей сложности в Москве может выпасть до 25 миллиметров осадков при октябрьской норме 59 миллиметров.

Напомним, что с начала месяца в городе были зафиксированы 58 миллиметров осадков.