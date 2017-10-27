Путин запустил баллистические ракеты на военных учениях

Владимир Путин произвел пуск четырех баллистических ракет в ходе состоявшихся накануне вечером военных учений. Такую информацию журналистам предоставил пресс-секретарь главы государства.

Как рассказал Дмитрий Песков, в тренировке по управлению ядерными силами приняли участие атомные подводные лодки и дальняя авиация. В министерстве обороны, в свою очередь, сообщили, что к учениям привлекались самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. В ведомстве добавили, что тренировка была плановой, передает ТАСС.

Ранее «Аргументы недели» писали, что президент Владимир Путин выразил благодарность российским военным, участвующим в антитеррористической операции на территории Сирии.