Собчак на полчаса опоздала на прямой эфир к Малахову

Ксения Собчак опоздала на полчаса на программу Андрея Малахова на «России 1».

Трансляция передачи, демонстрировавшейся в интернете в прямом эфире, началась в 18.00 по московскому времени. Журналистка появилась в студии в 18.30, объяснив, что не смогла приехать раньше из-за дорожных заторов.

В ходе разговора с Андреем Малаховым Собчак заявила, что знает, как собрать 300 тысяч подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата в президенты. Также претендентка на пост главы государства вновь высказалась о Крыме. Собчак сказала, что, присоединив полуостров, РФ нарушила взятые на себя ранее международные обязательства. В конце программы Андрей Малахов признался, что очень беспокоится за свою собеседницу, и обратился к ней с призывом беречь себя.

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что, согласно данным СМИ, Ксения Собчак решила перед выборами сменить имя и фамилию.