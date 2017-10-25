СМИ узнали о желании Собчак сменить имя и фамилию перед выборами

Ксения Собчак намерена сменить имя и фамилию перед выборами президента. Об этом от знакомых журналистки узнали журналисты.

По словам собеседников «Дождя», Собчак хочет, чтобы в бюллетене появились слова «против всех». Как точно будут выглядеть имя и фамилия кандидата, в ее штабе пока не решили, сообщил телеканал. Пресс-секретарь штаба Мария Чудинова, комментируя данные слухи, заявила, что идея является удачной. При этом Чудинова уточнила, что о ней она узнала от представителей СМИ.

Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех». Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что на выборах разного уровня может вернуться соответствующая графа.