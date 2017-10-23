Гидрометцентр пообещал жителям России неоднородную зиму

Предварительный прогноз сегодня на пресс-конференции в Москве озвучил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал о том, что температура зимой в России будет близкой к норме.

При этом, по словам метеоролога, зимой будут как морозы, так и потепления, ожидаются серьезные колебания. "Когда мы говорим: "нормальный прогноз", можно о нем говорить как о средней температуре по больнице", - пояснил Вильфанд.

В Москве, согласно прогнозу метеорологов, в конце следующей недели ожидается сильный снегопад. Он пройдет 27 и 28 октября.