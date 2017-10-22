Метеорологи назвали дату сильного снегопада в Москве

В Москве, согласно прогнозу метеорологов, в конце следующей неделе ожидается сильный снегопад. Он пройдет 27 и 28 октября.

Соответствующую информацию со ссылкой на Московское метеобюро некоторое время назад распространил портал m24.ru. В сообщении говорится, что в начале недели в российской столице также пройдут осадки, но они будут незначительными.

Накануне в городе выпал первый снег, который быстро растаял. Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени 2017 года. Синоптики зафиксировали, что в некоторых районах города температура воздуха упала до -2,9 градуса.