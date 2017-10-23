В Москве вооруженный мужчина ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Злоумышленник ударил ножом радиоведущую в горло. Татьяна Фельгенгауэр госпитализирована.

По словам медиков, угрозы для жизни женщины сейчас нет. Хирурги в больнице оказали необходимую помощь, ей поставлен катетер. Нападавший задержан охраной. "Эхо" вызвало полицию. Злоумышленник передан полиции.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что причиной нападения на Фельгенгауэр, по предварительным данным, стал личный конфликт.