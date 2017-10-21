Владимир Путин рассказал о технологии страшнее ядерной бомбы

Президент Владимир Путин рассказал о технологии, которая может стать страшнее и сильнее, чем ядерная бомба. По его мнению, опасаться стоит разработок ученых, способных изменять генетический код человека.

Президент отметил, что, с одной стороны, новая технология даст новые возможности в области фармакологии. Это будет полезно при лечении генетических заболеваний. С другой стороны, ученые получат возможность «влезать» в код, созданный природой.

Самым главным в эту эпоху не забывать о морально-этических основах. Глава государства отметил на сессии «Молодежь-2030. Образ будущего» в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, что все действия человека должны направляться исключительно на пользу, а не на разрушение.

Ранее сообщалось, что СМИ США тревожат испытания новой российской ракеты. Речь идет о модернизированной ракете для системы "Искандер".