Минздрав сообщил, что скорая помощь находилась совсем рядом с Марьяновым

Рядом с дачей, на которой находился актер Дмитрий Марьянов, находилась бригада скорой помощи, однако из-за ошибки диспетчера скорой помощи вызов не был отдан этой бригаде, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Алгоритм обработки поступающих вызовов был нарушен, заявил в ходе круглого стола в Госдуме первый заместитель министра здравоохранения Московской области Владимир Ющук, передает ТАСС. "Излишние комментарии диспетчера привели к тому, что вызывающие расценили их как отсутствие дежурных бригад и возможности дождаться скорую помощь", - отметил Ющук.

Знакомые Дмитрия Марьянова, которые находились рядом с актером, когда ему стало плохо, опубликовали в интернете свою аудиозапись разговора с диспетчером скорой помощи. Диспетчера "скорой" помощи, принимавшего вызов от друзей погибшего актера Дмитрия Марьянова, уволили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несвоевременного оказания помощи.

СМИ сообщают, что на похоронах актера Дмитрия Марьянова был замечен необычный венок с весьма таинственной надписью.