Диспетчера "скорой" помощи, принимавшего вызов от друзей погибшего актера Дмитрия Марьянова, уволили. Как сообщает агентство РИА ФАН, кроме женщины был также уволен заведующий станцией. Проверка ЧП продолжается.

Знакомые Дмитрия Марьянова, которые находились рядом с актером, когда ему стало плохо, опубликовали в интернете свою аудиозапись разговора с диспетчером скорой помощи. Тогда женщина им заявила, что если бы покойному актеру было настолько плохо, то он бы не смог детально описать свое состояние.

Диспетчер также интересовалдась, не пьян ли “больной”. В итоге женщина заключила, что на вызов приедут, но находившемуся тогда при смерти Марьянову придется подождать, поскольку “много вызовов”.

Как сообщалось ранее, Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова. Сотрудники СК намерены дать оценку оперативности оказания актеру медицинской помощи.

Сегодня,18 октября, в Доме кино в Москве в последний путь провожают знаменитого актера Дмитрия Марьянова.

