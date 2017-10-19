На похоронах Дмитрия Марьянова был замечен венок с непонятной надписью

Отпевание Дмитрия Марьянова прошло вчера в часовне Святого князя Владимира на Химкинском кладбище. Актер будет покоиться рядом с Галиной Георгиевной и Маргаритой Илларионовной Марьяновыми.

СМИ сообщают, что на похоронах актера Дмитрия Марьянова был замечен необычный венок с весьма таинственной надписью. По предварительной информации, на нем были написаны следующие слова: «Мы будем жить с тобой в маленькой хижине». Пока никто не знает, кто принес венок с загадочными словами, и какой смысл таится в вышеупомянутых строках.

Когда гроб с телом актера стали опускать в могилу, налетел шквалистый ветер и засыпал всех желтой листвой. «Это Дима простился с нами», - тихо сказала женщина в черном, сообщает МК.

Диспетчера "скорой" помощи, принимавшего вызов от друзей погибшего актера Дмитрия Марьянова, уволили.