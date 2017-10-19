Бузова понадеялась на победу Собчак на президентских выборах

Певица и телеведущая Ольга Бузова похвалила Ксению Собчак, объявившую о своем участии в президентских выборах, и заявила, что надеется на ее победу.

Выдвижение Собчак в президенты Бузова прокомментировала РИА Новости. В разговоре с корреспондентом агентства певица отметила, что ее бывшей коллеге по «Дому-2» сопутствует успех во всех сферах деятельности, в которых она себя пробует. Ольга Бузова выразила надежду на то, что Собчак станет первой девушкой-президентом в России.

Ксения Собчак объявила о том, что намерена принять участие в выборах главы государства, накануне. В Кремле отметили, что не имеют отношения к выдвижению журналистки.