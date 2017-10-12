Российские космонавты написали коллективное обращение к гендиректору госкорпорации Игорю Комарову с просьбой дать ответ на попытки смены руководства Центра подготовки космонавтов (ЦПК), который сейчас возглавляет летчик-космонавт, Герой РФ Юрий Лончаков. Подписи в поддержку начальника ЦПК поставили 14 космонавтов, Героев Российской Федерации. В Роскосмосе подтвердили факт получения письма.

В своем письме, направленном руководителю «Роскосмоса» 10 октября, действующие космонавты российского отряда и космонавты, продолжающие работу в ЦПК вне отряда, обратились к главе «Роскосмоса» Игорю Комарову с требованием высказать официальную позицию на слухи о смене Лончакова на летчика-испытателя, начальника летно-исследовательского института им. Федотова Павла Власова.

- За все время работы ЦПК его руководителями были только летчики-космонавты, знающие специфику профессии и подготовки, поэтому космонавты готовы принять начальника только из своих рядов. Центром должен руководить исключительно космонавт — специалист, понимающий всю сложность профессии, все возможные нюансы работы, нештатные ситуации, процессы сложнейшей работы на орбите, во внекорабельной деятельности и т.д. И у нас нет никаких сомнений в классной квалификации Ю.В. Лончакова, как военного лётчика 1-го класса и космонавта 1-го класса, - отмешают космонавты в письме.

Всего под письмом, которое ушло к Комарову свои подписи поставили 14 летчиков-космонавтов Героев России.

- Мы обращаемся к Вам со столь развернутым письмом для принятия Вами единственно верного решения — уважительного отношения к работе профессионального сообщества, исполнившего свой профессиональный долг перед страной в космосе, - говорится в документе.

Космонавты выступают против подковерной борьбы за кресло начальника ЦПК и просят «Роскосмос» дать им спокойно готовиться к полетам.

- Эта ситуация, которая закручивается относительно руководителя нашего Центра, мешает работе профессиональных космонавтов. Нам задавются вопросы, коллеги нервничают. Мы написали это письмо, чтобы закрыть вопрос кулуарных кадровых назначений. Дайте Юрию Лончакову заниматься делом, он не только профессионал-космонавт, но и прекрасный администратор, для Центра им сделано многое, для подготовки космонавтов очень многое. Он прошел аттестацию, у него нет никаких взысканий, никаких нарушений не выявлено. И тем более будет большой глупостью, если космонавта - руководителя Центра подготовки заменят на какого-нибудь менеджера, - прокомментировали в отряде.

Также по словам представителя отряда не все космонавты смогли подписать письмо, поскольку находились в командировках, а молодым космонавтам, еще не летавшим на орбиту, этого не дали сделать старшие товарищи – защитили их от политических игрищ.

- Оставляем за собой право обращения к Президенту Российской Федерации с данным вопросом, как Герои Российской Федерации, лётчики-космонавты РФ, - говорится в завершении довольно большого документа.

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что попытка смены руководства ЦПК может быть связана с планами акционирования Центра и активами, которыми Центр располагает. В оперативном управлении Центра сейчас находится более 250 га земли в ЗАТО Звездный городок в Щелковском районе ближнего Подмосковья, и под жилой территорией Звездного городка – еще 60 га. В 2015 году, когда выходил Закон о Госкорпорации "Роскосмос" руководство ЦПК, поддерживаемое космонавтами и космонавтами-ветеранами выступило против акционирования учреждения, которое было и должно остаться только государственным.