Село катится в многомиллионные городские агломерации

В деревнях, особенно в Нечерноземье, практически не осталось людей репродуктивного возраста, только пожилые. Нет молодых, значит, некому обрабатывать землю, работать на тракторе в поле. Оно зарастает подлеском или за копейки выкупается латифундистами из агрохолдингов, на которых вахтовым методом работают неместные работники. Падают налоги в местные бюджеты, на которые сейчас обрушилась вся нагрузка по содержанию социальных объектов. Следовательно, условия жизни ухудшаются ещё сильнее, и из села вместе с детьми уезжают последние работники. Из-за оптимизации закрываются школы, клубы, медпункты, почта. Село умирает… Эти факты констатирует заведующий кафедрой экономической и социальной географии России географического факультета МГУ доктор географических наук, профессор Вячеслав БAБУРИН.



Несколько лет назад активно вбрасывалась идея создания нескольких многомиллионных городских агломераций. Туда должны переехать жители села и сельских поселений – а это более 37 миллионов человек. Тогда это даст колоссальную экономию бюджета. Сейчас эта идея на словах не поощряется, но на деле активно претворяется в жизнь.



Начало положила Великая Отечественная война. Это и призыв в армию, и последствия оккупации, и переезд в послевоенное время в Калининградскую область, в Крым, на Северный Кавказ. Москва и Ленинград как гигантские пылесосы выкачивали наиболее активные и молодые трудовые ресурсы с половины страны. Но в те годы уровень рождаемости в сельской местности был выше, чем в городах, и в какой-то мере компенсировал отток населения.



Сегодня он либо сравнялся, либо стал ниже, чем в городе. Рожать просто некому. Сокращение рождаемости до 9% ежегодно. Демографическая пирамида подрубается: детей нет, молодые уезжают, пожилых уносят на погост.



Истинная цель создания городских агромераций - освобождение пахотных земель от сельского населения. Кусков пирога, которые можно поделить, осталось мало, и пашня – один из них.

Мы находимся под колоссальным миграционным прессом не только внешней миграции, но и внутренней. Меняются этническая структура станиц и деревень, культура, образ жизни, и русское население начинает покидать эти места, ещё больше усиливая этнические трансформации.



Можно ещё спасти нечернозёмное село? Или точка невозврата пройдена? По большому счёту уже нет. Но в ряде случаев ситуация ещё не стала необратимой. Государству надо обеспечить сельскому жителю несколько нынешних базовых потребностей: транспортную доступность городов, современные рабочие места и нормальную связь с окружающим миром.



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