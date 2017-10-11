Госдума ужесточила наказание для непропустивших пешеходов водителей

Государственная Дума РФ одобрила в среду закон, предусматривающий ужесточение наказания для водителей, уличенных в непропуске пешеходов и велосипедистов.

Документ был принят нижней палатой российского парламента в третьем, окончательном чтении. Законом за данное нарушение устанавливается административный штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. В настоящее время он составляет 1500 рублей, отмечает РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали, что МВД предложило предоставить сотрудникам Госавтоинспекции возможность наказывать нарушителей правил дорожного движения на основании видеозаписей, сделанных третьими лицами.