Правительство одобрило введение штрафов для водителей на основании видео

Министерство внутренних дел предложило дать сотрудникам ГИБДД полномочия наказывать нарушителей правил дорожного движения (ПДД) при помощи видеозаписей от третьих лиц. Об этом сообщается на сайте правительства.

Проект поправок был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Он даст возможность ГИБДД выносить решение о штрафах без составления протокола, если нарушение было зафиксировано гражданами, зарегистрированными в единой информационной системе госуслуг, на смартфон или другое устройство, позволяющее делать видеозапись, с помощью специального приложения.

Как отмечается в сообщении кабмина, принятие законопроекта направлено на повышение безопасности дорожного движения.