Руководитель «Жди меня» рассказала о будущем программы

Телепрограмма «Жди меня» будет выходить на НТВ. Об этом сообщила руководитель проекта.

По словам Юлии Будинайте, первый выпуск передачи на НТВ должен выйти в конце октября. В разговоре с РБК она рассказала, что у переехавшей на другой канал программы будет трое ведущих. Одним из них станет Григорий Сергеев, основатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Имена других ведущих Будинайте пообещала назвать позже.

Напомним, ранее «Жди меня» выходила на Первом канале. В середине сентября стало известно, что руководство канала решило не продлевать контракт на производство программы. По информации СМИ, причиной данного шага стали разногласия с выпускающей «Жди меня» телекомпанией «ВИD».