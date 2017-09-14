Первый канал закрыл программу «Жди меня»

Программа «Жди меня» больше не будет выходить на Первом канале. Об этом узнали СМИ.

В распоряжение портала Life попала информация, согласно которой у руководства канала произошел конфликт с выпускающей передачу телекомпанией «ВИD». Причиной разногласий стал ведущий «Жди меня» Александр Глобин. В телекомпании захотели расстаться с Глобиным и подыскать ему замену, представители Первого канала выступили против этого шага. В итоге проект был закрыт полностью.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Первый канал со скандалом покинул ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков. Его программа переехала на «Россию 1».