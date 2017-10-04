Ксения Собчак посмотрела фильма Алексея Учителя "Матильда", который еще до выхода на экраны получил широкий общественный резонанс, и считает, что картина об императоре Николае II должна понравиться Наталье Поклонской.

Собчак побывала на предпремьерном показе "Матильды" и поделилась впечатлением в соцсети Instagram.

"Это кино, которое на мой взгляд, не претендует на историческую достоверность, а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга", - рассказала Ксения. "Что удивило лично меня? Да то,что Поклонской этот фильм должен очень понравится, надо ее срочно на него пригласить!!!" - считает она. По мнению телеведущей, " Царь показан лучше, а не хуже чем он был на самом деле, и фильм в этом смысле можно считать промонархическим".

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, за что травят Поклонскую. Наталья Поклонская ответила известному кинорежиссеру, председателю комитета Госдумы по культуре, Станиславу Говорухину, который посмотрел фильм "Матильда" и картина ему понравилась.