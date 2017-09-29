Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила известному кинорежиссеру, председателю комитета Госдумы по культуре, Станиславу Говорухину, который посмотрел фильм "Матильда" и картина ему понравилась.

Поклонская считает, что фильм об императоре Николае II оскорбляет чувства верующих. В России собирали подписи против показа "Матильды".

Говорухину и другим депутатам, посмотревшим вчера фильм, картина понравилась. Он заявил, что если даже собрать миллион подписей, это будет менее одного процента населения России.

"Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 000 граждан России это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже. Накануне этого "просмотра" депутатами всех фракций было принято решение о направлении повторного коллективного запроса на имя Генерального прокурора России о необходимости реализовать предоставленные законом полномочия по запрету фильма "Матильда", который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет Православные Святыни и религиозные чувства людей", - написала Поклонская в Facebook.

Говорухин после просмотра фильма заявил, что все, кому уже удалось посмотреть "Матильду", стали относиться к Николаю II лучше, чем раньше.

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