Глава Чечни Рамзан Кадыров решил заступиться за депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

На своей страничке в социальной сети Telegram политик рассказал, за что, по его мнению, "травят" женщину. Кадыров считает, что на Поклонскую нападают из-за ее несгибаемой воли. Чеченский лидер добавил, что в борьбе с художественным фильмом Алексея Учителя "Матильда" депутат руководствуется исключительно любовью к своей стране.

Кадыров заметил, что времена, как и взгляды людей, меняются, однако Родина остается. По его словам, "преступно" предавать свою страну во имя чужих взглядов. Политик подчеркнул, что сохранить отечество удается благодаря таким людям, как Наталья Поклонская.