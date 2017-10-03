В программу реновации включены еще 37 столичных домов

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о включении в программу реновации дополнительных 37 домов. Одиннадцать из них расположены в Центральном административном округе.

Восемь - в новой Москве, семь на востоке, пять на северо-востоке, четыре на юго-западе и по одному дому в Западном и Юго-Восточном округах.

Всего в городе будут переселены 5177 домов, а это около миллиона москвичей. Пока же мэр города Сергей Собянин дал указание содержать дома, которые попали в реновацию, в надлежащем состоянии.

Ранее сообщалось, что жители домов, которые включены в программу реновации, освобождены от взносов на капремонт. О соответствующем решении московских властей во вторник, 2 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.