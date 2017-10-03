Жители домов из программы реновации освобождены от взносов на капремонт

Жители домов, которые включены в программу реновации, освобождены от взносов на капремонт.

О соответствующем решении московских властей во вторник, 2 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках заседания президиума правительства города.

Как уточняет ТАСС, ранее сегодня из программы реновации исключили 5110 многоквартирных домов. Кроме того, был утвержден финальный список домов, включенных в программу.

В пресс-службе мэрии Москвы добавили, что исключенные из программы капремонта дома будут поддерживаться в надлежащем техническом состоянии городскими властями.