Собянин пообещал повысить размер выплат московским льготникам
29 сентября 2017, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал москвичам повысить размер выплат каждой категории льготников, чтобы «выплаты были более существенными», написал он на своей странице в Twitter.
Также Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии в столице. В Москве это будет сделано раньше, что произойдет повышение федеральной пенсии. До 10 октября рабочая группа должна просчитать, сколько потребуется средств на эти цели.