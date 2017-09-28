От Собянина поступило предложение увеличить размер минимальной пенсии в Москве

Сергей Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии по Москве. Об этом он сообщил в ходе встречи с активом ветеранской общественности столицы, которая состоялась в Московском городском совете ветеранов войны и труда.

Пенсионные выплаты пожилым жителям Москвы могут проиндексировать в 2018 году, необходимо создать рабочую группу для решения этого вопроса, отметил столичный градоначальник. Доплату, по словам Собянина, будут получать более 1 миллиона человек.

Сергей Собянин предложил также повысить размер льгот для ветеранов и пенсионеров Москвы, сообщает агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин поручил главе столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимиру Петросяну провести встречи с пенсионерами и ветеранами по поводу дальнейшей индексации льгот.