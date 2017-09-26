Собянин поручил проанализировать эффективность системы социальных льгот

Сергей Собянин поручил главе столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимиру Петросяну провести встречи с пенсионерами и ветеранами по поводу дальнейшей индексации льгот.

Об этом мэр сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы. Собянин отметил, что доходы пенсионеров в реальном исчислении не увеличиваются, а уменьшаются. "Жизнь в Москве дороже, чем в других регионах. Поэтому я попрошу вас провести ряд встреч с ветеранами, пенсионерами и посмотреть все-таки, в каком объеме и какие льготы нам необходимо в дальнейшем индексировать", - сказал Собянин. Позже, на основе результатов опроса, столичные власти предпримут соответствующие меры.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о рекордной индексации пенсий в России. По его утверждению, нигде в мире пенсии не индексируются на 7% - намного выше уровня инфляции.