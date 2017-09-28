Россияне жалуются на грязные крымские пляжи
28 сентября 2017, 13:18 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
На «горячую линию» Общественной палаты РФ со всей страны поступило 800 звонков с вопросами о курортах, а половина из них касалась Крыма.
Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, член координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Елена СУТОРМИНА, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
Туристы жаловались на несоответствие сервиса в отелях, сложность логистики и долгое ожидание багажа в аэропорту, пишут "Аргументы недели - Крым".
По словам СУТОРМИНОЙ, ситуация с пляжами существенно улучшилась, однако гости Крыма все же жаловались на мусор и закрытые для посещения территории береговой линии.
Она подчеркнула, что в этом году туристов было меньше, объяснив это открытием курортов Турции. Поэтому, считает СУТОРМИНА, отельерам республики необходимо продумать ценовую политику для привлечения клиентов.