Россияне жалуются на грязные крымские пляжи

На «горячую линию» Общественной палаты РФ со всей страны поступило 800 звонков с вопросами о курортах, а половина из них касалась Крыма.

Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, член координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Елена СУТОРМИНА, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Туристы жаловались на несоответствие сервиса в отелях, сложность логистики и долгое ожидание багажа в аэропорту, пишут "Аргументы недели - Крым".

По словам СУТОРМИНОЙ, ситуация с пляжами существенно улучшилась, однако гости Крыма все же жаловались на мусор и закрытые для посещения территории береговой линии.

Она подчеркнула, что в этом году туристов было меньше, объяснив это открытием курортов Турции. Поэтому, считает СУТОРМИНА, отельерам республики необходимо продумать ценовую политику для привлечения клиентов.